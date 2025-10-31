７月に行われた参議院選挙での「一票の格差」をめぐる裁判で、広島高裁は「違憲状態」とした一方で選挙無効の訴えは棄却しました。 弁護士グループは７月の参院選で選挙区ごとの１票の価値に最大３倍以上の格差があるのは「憲法違反」として、県の選挙管理委員会に対して選挙無効を求めています。 ３１日の裁判で広島高裁は格差について「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」として「違憲状態」だったと判