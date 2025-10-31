11月2日の下関海響マラソンに出場する台湾の関係者が、県庁を訪問しました。マラソン出場者への贈り物もあります。県庁を訪れたのは、台湾の内外でレストランなどを経営する李日東さんら40人です。李さんは県の「観光・物産グローバルアンバサダー」に委嘱されていて、去年実現したやまぐち和牛「燦」の台湾への初輸出にも尽力しました。（村岡知事）「2か月くらいですぐに輸出を決めてもらって、初輸出が実現した」（