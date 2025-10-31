中国電力の第2四半期の決算が発表されました。燃料価格の下落などで減収となりましたが、本業のもうけを表す営業利益は、前の年の同じ時期に比べて210億円の増益です。島根原発2号機の稼働などの影響としています。減収増益となるのは、5年ぶりです。【2025年10月31日放送】