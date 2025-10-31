中区のパセーラにオープンした「広島もとまち水族館」。開館記念セレモニーには多くの人がつめかけました。 広島もとまち水族館 佐藤文宏館長「生き物たちの命や環境の大切さを伝える守る育む存在であり続けたいと思います」 カープＯＢの中田廉さんもアンバサダーとして登場しました。 若森明日香記者「午前１０時ごろです今オープンしました街中の水族館に続々と人が入ってきます皆さん