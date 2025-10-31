柏崎市で3代続く理容院。18年前に発生した中越沖地震での被災を乗り越え、常連客と共に歩み続ける店主の思いを取材しました。 JR東柏崎駅近くの住宅街にある理容院『ヘアーサロン ツバサ』。 祖父の代から86年続いています。 3代目の永井敏明さん(58)と妻・直美さん(56)。敏明さんが10年ほど前に店を継ぎ、現在は母・高子さん(78)とともに家族3人で店を営んでいます。 ■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明