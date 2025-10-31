三次市は、物価高騰を支援する国からの交付金が一部、受けられなくなったことを明らかにしました。事務手続きに誤りがあったことが原因で、昨年度分の交付金4億円あまりのうち、交付を受けられない約6600万円について、市の一般財源を充てたとしています。【2025年10月31日放送】