三次市は手続きミスで、物価高騰対応に関する国の臨時交付金のうち約６６００万円を受けられなくなったと発表しました。 福岡誠志市長「深くお詫びを申し上げます」 三次市によりますと手続きミスによって交付を受けられなくなったのは、物価高騰対応に関する国の臨時交付金のうち約６６００万円です。 ２年にまたがる事業は本来は今年度にまとめて手続きしなければいけませんでしたが、昨年度と分けて行ってしまったことで一部