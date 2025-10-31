県内最大の労働団体・連合山口の新たな会長に、電力総連出身の中元直樹さんが就任しました。連合山口は31日、山口市内で定期大会を開き、役員を改選しました。会長を3期6年務めた情報労連出身の伊藤正則さんが退任し、新たに電力総連出身の中元直樹さんが会長に就任しました。任期は2年間です。（連合山口・中元直樹新会長）「（連合山口加盟の）6万人だけではなく、8割以上が労働組合のないところで働いているので、すべての皆さ