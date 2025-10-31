中国電力は第２四半期の決算で、島根原発２号機の稼働などで増益だったと発表しました。 中国電力の４月から９月までの売上高は７２６２億円で、前年の同じ時期に比べ１５６億円の減収でした。本業のもうけを示す営業利益は９０９億円で増益となりました。 島根原発２号機の安定稼働や、燃料価格が低めに推移したことが増益の要因になったということです。 中国電力は、主体となって山口県上関町に建設を計画している中間貯蔵施