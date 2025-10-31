俳優の吉永小百合、木村文乃、若葉竜也が10月31日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】みなさま良いお顔⋯！笑顔で撮影に応じる天海祐希＆のんら豪華出演陣本作は、1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。その歴史的快挙を含め、田部井さんの