30日、石川県白山市で出没したクマに対し、自治体の判断で発砲が可能となる「緊急銃猟」が、石川県内で初めて実施されました。住民の避難などに課題は無かったのでしょうか。現地を取材しました。 30日夕方、石川県白山市で捕獲隊の発砲により、体長約1メートルの成獣のクマ1頭が、駆除されました。石川県内で初めてとなる「緊急銃猟」です。クマを撮影した住民は… 撮影した住民：「あの奥の柵の、手前の右の木の下あ