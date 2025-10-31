バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より11月29日発売の「DXイナズマブラスター」(6,380円)が発売前に手に入る、「DXイナズマブラスター」先行GETキャンペーンを11月9日まで開催する。仮面ライダーおもちゃウェブ公式Xアカウント(@bandai_ridertoy)をフォローの上、指定の投稿をリポストされた方を対象に、抽選で10名に「DXイナズマブラスター」(11月29日発売)を、発売前にプレゼントする。応募締め切りは11月9日まで。参加資格は