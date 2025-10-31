飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３１日、予選３日目が行われた。森且行（５１＝川口）は湿走路の３Ｒ、大外からカマシを決め、１角３番手を奪う。その勢いで北原岳哲を抜いて２番手に浮上するが、まくる渡辺篤、差す長田稚也に屈して４着に終わった。「４着はノルマと思った。厳しかった」と激戦を振り返った。「練習は外（のコース）が利いたけど、レースでは利かなかった。（渡辺篤に）まくられて外に