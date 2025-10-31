女優の足立梨花がコスプレ姿を披露した。３１日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ＨＡＬＬＯＷＥＥＮＩ’ｍＣＨＵＣＫＹ」とコメント。ホラー映画「チャイルド・プレイ」のキャラクターに扮し、オーバーオールに傷メイクを施した仮装ショットをアップした。この投稿には「似合いすぎ梨花ちゃん」「チャイルドプレイ感でてますねぇ」「ちゃっきーすき」などの声が寄せられている。