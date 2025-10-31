大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年10月30日、自身のインスタグラムを更新。夫・フリーマン選手の背番号「5」入りのユニフォーム風のシャツを合わせたコーデを披露した。夫の背番号「5」入りのユニフォーム風シャツでチェルシーさんは「Baseball but make it fashion」（編訳：野球だけどおしゃれに）とつづり、振り向きざまのショットを投稿し