11月1日から、全国の警察による指名手配容疑者の捜査強化月間が始まります。 2022年に、大分県別府市で2人が死傷したひき逃げ事件も対象となっていて。県警は31日、別府駅前などで八田與一容疑者に関する情報提供を呼び掛けました。 JR別府駅前 この事件は2022年6月、別府市の交差点でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷したものです。 警察庁は現場から逃走した八田與一容疑者を道路交通法違反の