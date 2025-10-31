霧島市の店舗で混合ガソリン1缶を盗んだ疑いで、男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは霧島市隼人町の無職の男（77）です。 霧島警察署によりますと、男は31日午後2時半ごろ、霧島市内の店舗内で、混合ガソリン缶1点、2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。 店員が商品をエコバックに入れてレジを通らずに店の外に出たのを目撃し取り押さえ、「万引きをした男を捕まえている」と警察に通報しました