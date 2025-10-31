鹿屋市は飲酒運転をした20代の男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。 鹿屋市によりますと、男性職員はことし5月に市内の2軒の飲食店で、あわせて瓶ビール1本と焼酎の水割りをおよそ10杯を飲んで、自家用車を運転し、道路上の縁石に乗り上げました。見ていた人が警察に通報し、警察官がアルコール検査をしたところ飲酒運転が発覚しました。 男性職員は今年10月に、罰金30万円と2年間の免許取り消しの処分を受け