大分県別府市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生し県は、31日営業停止命令を出しました。 食中毒が起きたのは別府市にあるイタリア料理店「元町バル」です。 食中毒が起きたイタリア料理店「元町バル」 県によりますと、この店で25日に飲食をした4人が嘔吐や下痢などの症状を訴えました。 その後の調査で、店で提供されていた加熱用のカキからノロウイルスを検出。4人はいずれもカキを食べていてこのう