31日昼ごろ、秋田市の上北手小学校北側の山林でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと31日午後0時40分ごろ、秋田市上北手猿田の上北手小学校北側の山林にクマ1頭がいるのを、学校の関係者が目撃しました。クマは体長が約70センチだったということです。学校の校舎までは約10メートルの場所で、警察が住民に注意を呼びかけています。