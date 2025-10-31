クマの被害が相次ぐ中、ローソンが「クマ対策」に乗り出します。ローソンはクマ対策の基本方針を取りまとめ、クマが出没している北海道や東北、北関東などの約100店舗にクマ撃退スプレーを配布します。また、クマを店舗に寄せ付けない対策として、食品の匂いがするゴミ置き場の清掃を強化するほか、クマが出没した時には店内に侵入できないよう自動ドアを手動に切り替えるなどの内容が盛り込まれています。今後、店舗への低周波発