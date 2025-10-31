通算203勝を挙げた巨人V9時代のエースで、巨人監督も務めた堀内恒夫さん（77）が31日、自身のブログを更新。前日30日にソフトバンクの日本一決定で終了した日本シリーズにおいて、初戦を白星で飾りながら第2戦から4連敗して敗れた阪神の戦いぶりについて言及した。「日本シリーズの戦い方」のタイトルでエントリー。「福岡ソフトバンクホークス日本一おめでとう！」とまずは5年ぶり12度目の日本一を達成したソフトバンクを祝福