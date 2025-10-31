あすから11月です。11月の食品の値上げは140品目あまりで、半年ぶりに1000品目を下回りました。来月に値上げされる食品や飲料は143品目で、去年11月と比べて58.4％減りました。ひと月の値上げ品目が1000品目を下回るのは、今年5月以来、半年ぶりです。分野別では、チョコレートやクッキーなどの「菓子」が最も多く、49品目でした。また、天候不順による不作で価格高騰が続いているコーヒー製品も値上げされます。「スターバックス