富山県はイネを育てるための種になる「種もみ」の全国有数の産地です。その種もみ生産に取り組む農家への支援を求め、県内有数の生産地である砺波市やJAの関係者らが県に要望しました。佐藤副知事に要望を行ったのは、砺波市の夏野市長やJAとなみ野の土田組合長らです。コメ作りに欠かせないイネの元となる「種もみ」。富山県は、全国有数の産地で、県外向けに生産を委託される種もみでは、全国のおよそ6割を富山で生産しています