特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」（読売新聞社など主催）が１日、国立科学博物館（東京・上野）で開幕する。報道発表会が３１日に開かれ、スペシャルナビゲーターの福山雅治さんも出席した。生命が誕生して４０億年。地球上では幾度も生命の危機が訪れた。特別展では、規模の大きかった５回の大量絶滅（ビッグファイブ）を、化石など約５００件の標本・資料からひも解き、生物の進化の歴史をたどる。地球儀形の大型