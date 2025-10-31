濃厚でクリーミーな牛乳ソフトクリームに、甘辛ダレで味付けされたイカめし、そして、焼き立てでジューシーな牛串。これらに加え、都内の百貨店で開催中の「大北海道展」では、海の幸をふんだんに使った豪華な海鮮弁当が人気です。こうした期待感の裏で、店側が頭を抱えているのがイクラの高騰です。おたる蝦夷屋・山本一彦社長：（Q.イクラの値段）ありえない、半端ない。本当にどこまでいくんだろうって状況。31日に発表された東