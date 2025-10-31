31日午後、秋田市下北手のノースアジア大学の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が住民に注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと31日午後1時ごろ、秋田市下北手桜字守沢のノースアジア大学の敷地内にいるクマ1頭を、学校関係者が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。警察は住民に注意を呼びかけています。