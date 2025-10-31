5年前、兵庫県宝塚市で親族4人をボウガンで撃ち殺傷した罪などに問われていた男の裁判員裁判で、神戸地裁は、無期懲役の判決を言い渡しました。無職の野津英滉被告は2020年、兵庫県宝塚市の自宅でボウガンを使って矢を撃ち、祖母と母親、弟の3人を殺害したほか、伯母を殺害しようとして大けがをさせた罪に問われていました。裁判で野津被告は「早く死刑になりたい」と話し起訴内容を認める一方、弁護側は、心神耗弱の状態だったと