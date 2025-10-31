31日昼ごろ、秋田市新屋元町の民家の敷地内でクマが目撃されました。近くには日新小学校があり、警察が住民に注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと31日午後0時35分ごろ、秋田市新屋元町の家の敷地にクマ1頭がいるのを、この家に住む60代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。目撃場所から約150メートルの場所に日新小学校があります。警察は住民注意を呼びかけています