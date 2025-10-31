クマの目撃が相次いでいる山口市吉敷地域について、山口市は10月31日から2週間を「クマ対策の強化期間」とし、注意を呼び掛けています。吉敷地域では10月に入りクマの目撃が相次いでいます。一部は小学校の近くでも目撃されていて、山口市では、10月31日から2週間を「クマ対策の強化期間」としました。地域内で戸別配布されるちらしでは、堆肥をつくるために生ごみを入れる容器の使用を期間中は控えることや、散歩中は鈴やラジオの