絵画や書などを展示販売し、その収益を社会福祉に役立てる「歳末助け合い美術展」が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】「歳末助け合い美術展」伊勢粼淳さんの備前焼作品や高木聖雨さんの書など約480点を入札方式で販売【岡山】 備前焼の人間国宝・伊勢粼淳さんの作品に、去年、文化功労者に選ばれた高木聖雨さんの書。国の内外で活躍する芸術家などから寄せられた作品、約480点が展示されています。山陽新聞