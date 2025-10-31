10月31日は『ハロウィーン』です。佐渡市の保育園児らが仮装をして市役所を訪問しました。 おばけや動物・カボチャの衣装を着た子どもたち。佐渡市役所を訪れたのは、金井保育園の5歳児19人です。 「ハッピーハロウィーン！トリックオアトリート！お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。」 子どもたちは元気にあいさつしながら、職員からお菓子を受け取りました。 ■園児 「(Q.何の仮装です