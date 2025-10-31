10月31日はハロウィーンです。広島市の大学では学生や教職員らが仮装して一日を過ごしました。■教員「Goodmorning, everybody！」ここはドラキュラの館ではなく、広島女学院大学の教室。ハロウィーンの31日は仮装をして授業です。■教員と学生「How are you？」「I’m good.」「You’re a devil！Nice！」ハロウィーンにちなみ、お化け屋敷を題材に学びました。一方、こちらの教室では、着物に身を包んだ教員が