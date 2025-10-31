17歳の現役高校生シンガーRainy。が、12月1日にオフィシャルファンクラブ『Sunny。’s Room』を立ち上げることに加え、2026年1月14日に2ndアルバム『Rainy。and』をリリースすることが発表となった。アルバム『Rainy。and』は、2023年6月の1stアルバム『Rainy。UNIVERSE』以降、2年半の間に発表してきた10曲に、アルバム用として書き下ろした新曲を加えた全11曲が収録される。全11曲中にタイアップ作品が7曲を占めるなど、多種多様