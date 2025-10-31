今季のリーグ戦での対戦成績は、1-1と0-0。試合内容を見ても拮抗した一戦になることが予想される、柏レイソルとサンフレッチェ広島による2025年ルヴァン杯ファイナル。1-1で終わった3月の試合では柏の選手としてFW細谷真大のゴールをアシストしていたFW木下康介は、6月に広島へと完全移籍をはたす。9月に行われたリーグ戦では、広島の選手として三協フロンテア柏スタジアムでプレーした木下は「気持ちはやっぱり入りますよ」と古