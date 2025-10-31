女性社員専用のラウンジなどが設けられています。光市に本社を置く総合コンサルティング会社が女性に楽しく働いてもらうことなどを目的に社屋をリニューアルしました。光市の「巽設計コンサルタント」は女性設計士の建築コンセプトをもとに本社社屋を増改築、10月31日、竣工式が行われました。「女性が楽しく働くことができる会社」や「安らぎと健康が働きと共存」などをコンセプトに掲げています。女性社員専用の「レディ&#