「彼、私より10歳上なんだけど、価値観が全然違う…」「好きなのに、話題がかみ合わない…」――そんな悩みを抱える“歳の差カップル”は少なくありません。世代が違えば、育った時代も恋愛観もまったく異なるのは当然のことです。そこで今回は、歳の差カップルがすれ違う“３つのギャップ”と、その上手な埋め方を紹介します。話題のズレは「知らない世界を教え合うチャンス」音楽、SNS、恋愛観…話が合わないと感じたら、それは