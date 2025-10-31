男性と何度かデートを重ねていくと、「自分は彼にとって本命なのか」と気になってくるもの。そんなときは、彼の行動を注意深く観察してみましょう。そこで今回は、男性が無意識で惚れた女性にしてしまうことを紹介します。｜デートは明るい時間から堂々と男性も「自分たちの仲の良さを見せつけたい」という気持ちが自然と働くもの。だからこそ、本命の女性とは昼間のデートを楽しむ傾向があります。逆に「デートはいつも夜ばかり…