DEZERTが、Sacchan（B）のバースデー当日である10月28日に、東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にて＜Sacchan Birthday Halloween Live 〜さっちゃんの仮装大賞2025〜＞を開催した。◆DEZERT 画像2025年6月からスタートした全国ツアー＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”＞で47都道府県を巡り、各地でソールドアウトを連発しているDEZERT。さらに2026年3月には、2025年に立った日本武道館に続き、2度目