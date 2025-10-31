栽培面積日本一を誇る島根県の西条柿が県内のスーパーで販売が始まっています。「なんとまげなもんができました」（大変おいしいものができました）「これを食べてごしなはい」（これを食べてください）アルク各店とアトラス萩店で販売されているのが…お隣＝島根県から届いた大きな西条柿です。糖度が高くやわらかい食感が特徴で、島根県が栽培面積日本一を誇っています。（買い物客）「おいしかったですよとっても」