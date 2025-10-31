太平洋戦争の特攻作戦に向かった若者のなかに福山で訓練を受けた隊員がいました。彼らが乗り込んだのは、その形から「下駄ばき水上機」と呼ばれていました。隊員が残した日記からひもとく特攻の秘話です。鹿児島県指宿市。かつてこの場所に海軍の航空基地がありました。80年前、ここから特攻隊が出撃し、82人の若者が亡くなりました。■指宿海軍航空基地を研究橋野裕明さん「福山の、ここやな。9人ですね」慰霊碑には、福山で訓