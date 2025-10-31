ジブリパークのある愛・地球博記念公園・北口広場（愛知県長久手市）のカフェテリア「ロタンダ 風ヶ丘（かぜがおか）」が、11月1日にリニューアルオープンする。スタジオジブリ作品『紅の豚』に登場する真紅の飛行艇「サボイアS-21」が新たに設置され、来園者はその姿を眺めながらナポリタンやサンドイッチなどの洋食メニューを楽しめる。【画像】「ロタンダ 風ヶ丘」新メニュー前日の10月31日、メディア・関係者向けの内覧会