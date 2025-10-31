視覚障害者などの要望を受け、県警は新たに新潟市の交差点に音が鳴る信号機を設置しました。 「ピッポー」 街でよく耳にするこの音は、『音響式信号機』です。音響式信号機は、視覚障害者などのために横断歩道を渡る際、青信号を知らせるために音を出すものです。 近くの大学に通う全盲の学生などからの要望を受け、県警は新潟市中央区の弁天橋北詰交差点に新たに設置し10月28日から運用を開始しました。 ■要望し