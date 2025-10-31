5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕、俳優の鈴木保奈美が10月31日、都内で行われた第38回東京国際映画祭ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』舞台あいさつに登壇した。芸能事務所・KODAMAの社長・児玉蓉子役の鈴木と、部下でマネージャー・明石隆之役を演じた横山。横山は、鈴木の存在感や演技力について「怖ぇ〜」を連発した。【写真】すてき！笑顔で手をふる横山裕＆鈴木保奈美独立して間もない芸能事務所社長・井岡