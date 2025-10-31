31日午後5時すぎからおよそ30分間、日中首脳会談が行われました。神妙な面持ちで習近平国家主席と握手を交わした高市首相。安定した日中関係の構築へ、歩調をあわせられるのか正念場となります。■笑顔少なく…顔をあわせるのは初めてです。高市首相は、ほほえんではいるものの、いつもの笑顔は見えません。習近平国家主席「これは私と高市首相と初めての対面です。（高市首相が）就任後、中国は日本の重要な隣国であり、建設的か