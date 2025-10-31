9月に改正鳥獣保護管理法が施行され、クマなどに対し「緊急銃猟」が行われるようになりました。この「緊急銃猟」の実施に向けた県内初の机上訓練が31日、岩国市で行われました。（高橋良アナウンサー）「自治体や警察、岩国市内の猟友会などおよそ90人が参加している県内初めての訓練。6つの班に分かれてグループワークが行われています」2024年度、クマに関する情報が県内最多となった岩国市。（目撃件数252件