ワールドシリーズで熱戦が繰り広げられる中、広島でもメジャーリーグの世界を体感できる店舗が登場しました。■有田優理香アナウンサー「ご覧下さい、この迫力！大谷翔平選手の等身大パネルがお出迎えしてくれるんです！大きい！」10月31日から広島パルコにオープンした期間限定の店舗。日本人メジャーリーガーを中心としたグッズ、約300種類を販売・展示します。鈴木誠也