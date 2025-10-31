発達した低気圧の接近で荒れた天気になることが見込まれるため、ＪＲ北海道は１１月１日、特急列車など１８本の運休を発表しました。運休となるのは、札幌と釧路をむすぶ「特急おおぞら」１０本、札幌と帯広をむすぶ「特急とかち」６本、さらに手稲発札幌行きのホームライナー２本です。ＪＲ北海道によりますと、運休する列車は今後の天候でさらに増える可能性があるということです。