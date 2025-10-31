◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第1日（2025年10月31日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）国内ツアー6勝の渋野日向子（26＝サントリー）は1バーディー、3ボギーの74で回り、73位と出遅れた。1番で1メートル弱のバーディーパットがカップに蹴られて出鼻をくじかれた。「1番が入っとったら流れが変わったんだろうけど。もったいなかった」と悔やんだが、その悪い流れを引きずった。7番で5メート