¡Ö¥ß¥¹Î©¶µ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.4¤Î¸ÅÃç¿¿±û¡Ê¤³¤Ê¤«¡¦¤Þ¤ª¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤âÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹Î©¶µ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¢¡¸ÅÃç¿¿±û¡Ê¤³¤Ê¤«¡¦¤Þ¤ª¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§·ÐºÑ³ØÉô¡¿4Ç¯½Ð¿ÈÃÏ¡§½©ÅÄ¸©ÃÂÀ¸Æü¡§6·î29Æü¼ñÌ£¡§Ä«³è¤ò¤¹¤ë¤³¤ÈÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¡¦½ñÆ»¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤ª¼÷»Ê¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤­¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ÅØÎÏ¤Ë¾¡¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤·ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ÈþÌ£